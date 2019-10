No Limits High Heels & Champagne- Freitag 8.11.2019 Green Nürtingen- ab 16 Jahren

Die No Limits Partys ab 16 Jahren hat in der Zwischenzeit seinen festen Platz im Nürtinger Nachtleben gefunden. Am Freitag, den 8.11. präsentieren wir Euch die nächste NO LIMITS

Diesmal mit dem High Heels & Champagne Special: Das Glas Prosecco (0,1 l) kostet heute nur 2 €. Alle Ladies, die heute in High Heels kommen, bezahlen nur den halben Eintritt

An den Turntables steht heute für Euch DJ Razil und haut Euch das Beste aus HipHop, Deutschrap, House und Partyclassics um die Ohren.