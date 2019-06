No Limits Neon Night - Special

Kurz bevor es in die Sommerferien geht, haben wir nochmal ein ganz besonderes Special für Euch: Die No Limits Neon NightIm ganzen Club haben wir heute eine fette Neon-Lichtanlage installiert, die für einen ganz besonderen Effekt sorgt. Freut Euch auf eine außergewöhnliche Atmosphäre.Unser Team bemalt Euch am Abend auf Wunsch mit Neonfarben! Hier entstehen heute Insta und Snapchatpics für die Ewigkeit.Bei warmen Temperaturen ist ebenfalls unsere Außenterrasse geöffnet. Wir freuen uns darauf mit Euch eine legendäre Sommerparty zu feiern!An den Turntables steht für Euch DJ Eliteface (Marquardts Stuttgart) , der Euch das Beste aus HipHop, Deutschrap, House und Partyclassics um die Ohren haut.