No Limits Spring Edition - Freitag 12.4.2019 ab 19 Uhr Green Nürtingen- ab 16 JahrenIm Green Nürtingen präsentieren wir Euch am Freitag, den 12. April die nächste NO LIMITS ab 16 Jahren- Diesmal unter dem Motto "Spring Edition".Die ersten 200 Ladys erhalten eine Blumenkette zum Umhängen for free!An den Turntables steht heute für Euch DJ Eliteface (Marquardts Stuttgart) und haut Euch das Beste aus HipHop, Deutschrap, House und Partyclassics um die Ohren.