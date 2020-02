Die No Nonsense Band, seit 2009 in der gleichen Besetzung unterwegs, hat sich ganz dem Jazz verschrieben. Die außergewöhnliche Besetzung besteht aus Trompeter Benedikt Schaut, Nadine Winziers am Tenorsaxophon, Felix Himmler mit dem Kontrabass und Peter Thoma, Sopransaxophon und Gesang.

Zum 10-jährigen Bandjubiläum 2019 ist die zweite CD erschienen. Die vier Bandmitglieder lernten sich an der Hochschule für Musik in Würzburg kennen. Seitdem tritt die Band regelmäßig in Jazzclubs, bei Jazzfrühschoppen, Konzerten, Ausstellungen und Festvorträgen auf. Ein fester Bestandteil im Jahresprogramm der Gruppe ist das große Dixieland Jazzfestival Dresden. Die für diese Band individuell arrangierten Stücke halten immer wieder Überraschungen bereit – auch der mehrstimmige Gesang kommt nicht zu kurz.