Great songs, small band – die No Nonsense Band bringt die Klassiker aus den besten Tagen des Jazz zurück aufs Parkett!

In ungewöhnlicher Besetzung (Drei Bläser, Kontrabass, Gesang) und mit maßgeschneiderten Arrangements entsteht ein unverkennbarer Bandsound, der den wohlbekannten Hits aus jener Ära neuen Schliff verpasst und so manch vergessene Dixieland-Perle von ihrer Staubschicht befreit.

Mit ihrer energiegeladenen Performance lassen die drei Herren mit Dame die goldenen Zeiten wiederaufleben und feiern eine Jazz-Party, die es in sich hat. Die vier Vollblutmusiker zaubern romantische Swing-Balladen ebenso aus dem Tweed-Hut wie schweißtreibende Uptempo-Kracher, die jeden Tanzboden zum Beben bringen. Also eingezählt und abgetanzt – the Roaring Twenties are back!

Die Besetzung der Band die zwischen Nürnberg, Fürth und Würzburg beheimatet ist:

Peter Thoma – Sopransax, Lead-Gesang, Nadine Winziers – Tenorsax, Gesang, Benedikt Schaut – Trompete, Gesang, Felix Himmler – Kontrabass

Info: www.nononsenseband.de