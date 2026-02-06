No Other Choice

Citydome Sinsheim Wilhelmstraße 15, 74889 Sinsheim

Wenn künstliche Intelligenz deinen Job übernimmt – wie weit würdest du gehen? Man-su hat alles richtig gemacht: 

Haus, Familie, geregeltes Leben – und genug Zeit für sein geliebtes Bonsai-Hobby. Doch als eine KI seinen Job ersetzt, gerät seine Existenz ins Wanken. Während seine Familie auf mehr und mehr Annehmlichkeiten verzichten muss, stellt sich Man-sus Jobsuche als unmöglich dar. Doch schon bald erkennt er: Nicht der Mangel an Jobs ist das Problem, sondern die Menge an Mitbewerbern. Ihm bleibt keine andere Wahl, als sich auf sehr ungewöhnliche Weise seiner Konkurrenten zu entledigen. Mit No other choice liefert Park Chan-wook eine bitterböse, brillant inszenierte Satire, die schwarzen Humor mit schonungsloser Gesellschaftskritik verbindet – präzise, abgründig und unvorhersehbar. Der Film feierte seine Weltpremiere bei den Filmfestspielen von Venedig 2025 und gilt bereits jetzt als kompromissloses Kinoerlebnis mit Kultpotenzial.

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