No sports live

SKA-Musikliebhaber aufgepasst! Macht euch bereit für einen Abend voller Energie und grooviger Beats, wenn No Sports, die legendäre SKA-Band aus Stuttgart, die Bühne betritt.

Seid dabei, wenn No Sports ihre größten Hits und Fan-Lieblinge wie "Stay Rude Stay Rebel", "King Kong", "4 on the Floor" und viele mehr zum Besten geben und für eine Nacht voller Tanz und guter Laune sorgen. Der einzigartige Sound und die charismatische Bühnenpräsenz von No Sports sind unverkennbar. Die Energie der Band ist ansteckend, und ihre Live-Auftritte sind immer ein unvergessliches Erlebnis. No Sports ist seit 40 Jahren in der Musikszene aktiv und hat sich einen Namen als eine der besten SKA-Bands in Europa gemacht. Sie sind auf einigen der größten Festivals der Welt aufgetreten, und jetzt kommen sie ins Epple! Mit special guests THE SPYMAKER (Japan)