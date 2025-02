Afterallogy

Noa Gesang

Gil Dor Gitarre

Ruslan Sirota Klavier

Die in den USA aufgewachsene jemenitische Jüdin Noa bewegt sich seit Langem mühelos zwischen tiefgründigem Jazz und poetischer Weltmusik, begeistert mit ihrer eindrucksvollen Stimme und außergewöhnlichen Bühnenpräsenz in den bedeutendsten Sälen dieser Welt wie der New Yorker Carnegie Hall, dem Olympia in Paris, dem Londoner Barbican Center und beim Montreux Jazz Festival. Produzenten-Legende Quincy Jones schlug sie dem Grammy- Komitee mit den Worten vor: »Ihr musikalisches Talent ist ungeheuerlich, ihre Live-Performance ist nichts weniger als die Spitze der internationalen Szene!«

Waren es anfänglich alte jemenitische Lieder, die sie schon als Kind von ihrer Großmutter zu hören bekam und neu interpretierte, so formten bald schon Songs auf Italienisch, Französisch, Spanisch, Englisch, Arabisch, Hebräisch und sogar Thai und Hindi das Repertoire der Kosmopolitin und israelischen »Stimme des Friedens«. Für ihr bewegendes Engagement für Frieden und Versöhnung zwischen Juden und Palästinensern erhielt sie unter anderem die Auszeichnung »Pilgrim of Peace« des Franziskanerordens von Assisi. Als UN-Botschafterin und Brückenbauerin zwischen den Kulturen trat sie vor drei Päpsten und im Weißen Haus in Washington auf.