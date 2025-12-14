Noah Diemer Trio • presented by IG Jazz

Wie klingt ein Moment, der nur zwischen Tag und Nacht existiert? Wie klingt eine Stimmung, die flüchtig, leise und doch tiefgründig ist? Genau das erkundet das Noah Diemer Trio auf ihrem Debütalbum „Traces of Dusk“. Vieles von dem, was uns bewegt, lässt sich nicht in Worte fassen – und genau das macht die Musik dieser jungen Musiker hörbar: Unsichtbare Wahrheiten, feine Emotionen und innere Landschaften werden zum Klingen gebracht.

Mit eigenen Kompositionen in klassischer Triobesetzung erzählen die Stücke ehrliche Geschichten, teilen Gefühle und sprechen unmittelbar das Publikum an. Die intime Besetzung bietet Raum für Interaktion, Spontaneität und kreative Freiheit: Jeder Musiker kann jederzeit eigene Wege gehen, neue Farben und Texturen hinzufügen und die Musik in unerwartete Richtungen führen. Ausgehend von klaren, lyrischen Melodien entwickelt sich ein gleichberechtigtes Gespräch, in dem jede Stimme Raum hat. Die drei Musiker verschmelzen zu einer fesselnden kollektiven Konversation, in der magische Momente spontaner Eingebung entstehen.

Diese Spielfreude überträgt sich spürbar auf das Publikum: Die Musiker aus Stuttgart, Köln und Basel spielen mit Hingabe, auf höchstem musikalischem Niveau und voller Freude am gemeinsamen Klang. Ihre Inspirationen sind tief im Leben verwurzelt, ihre musikalischen Wurzeln reichen vom zeitgenössischen Jazz bis zu den klassischen Komponisten des Impressionismus und der Romantik. Jede Komposition trägt dabei eine eigene, poetische Handschrift, in der Raum für Nachdenklichkeit, Intimität und subtile Spannung bleibt.

Das Debütalbum „Traces of Dusk“ wurde im März 2025 im legendären MPS Studio in Villingen-Schwenningen aufgenommen – einem Ort voller Geschichte, Inspiration und musikalischer Exzellenz. Hier entfalten die Kompositionen ihre besondere Klangfarbe: jede Note klingt mit einer Leichtigkeit und Tiefe, die den Zuhörer in eine Welt zwischen Traum, Erinnerung und Dämmerung entführt.

Mit dem Releasekonzert präsentiert das Trio ihr Debüt erstmals live. Es ist eine Einladung, den Klang der Dämmerung, die fließenden Melodien und die feinen Nuancen ihrer Musik hautnah zu erleben. „Traces of Dusk“ ist mehr als ein Album – es ist ein poetisches Porträt von Ruhe, Intensität und emotionaler Tiefe, eine musikalische Reise, die die Sinne berührt und die Vorstellungskraft beflügelt.

Besetzung: Noah Diemer (p, comp); Jan Blickslager (b); David Giesel (dr)