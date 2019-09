Noah Fischer - Wonderful World feat. Inga Philipp

Noah Fischer ist einer der angesagtesten Saxophonisten Deutschlands. An der Seite von Udo Lindenberg rockt er die Arenen der Republik. Im Herbst kommt der vielseitige Musiker mit seinem eigenen Programm nach Tübingen ins Sparkassen Carré.

Ein Mann. Ein Instrument. Unendlich viele Möglichkeiten. Noah Fischer kennt keine musikalischen Grenzen. Pop? Aber sicher. Rock? Immer her damit. Jazz & Funk? Wunderbar. Bei Noah fühlen sich alle wohl. Bekannt geworden ist er als Saxophonist von Udo Lindenberg, aus dessen Panikorchester er nicht mehr wegzudenken ist. Auch im Line-Up des legendären Musiker-Duos "Yello" hat der Musiker, Komponist und Arrangeur mittlerweile seinen festen Platz.

Eine Besonderheit von Noah Fischer: Soziales Engagement und friedensstiftende Aktionen sind für den in Sigmaringen geborenen Musiker eine Herzensangelegenheit. So hat er sich beispielsweise als künstlerischer Leiter des Projekts "Hinterm Horizont macht Schule" einen Namen gemacht. In dieser Funktion wird er nächstes Jahr regelmäßig in Baden-Württemberg, Pforzheim anzutreffen sein.

Am 11.10.2019 kommt er mit seinem Soloprogramm nach Tübingen. Und er hat einige Überraschungen im Gepäck. Eine mitreißende Bühnenshow mit großen Emotionen und Freude pur. Noahs Stücke sind Trailer zum großen Kopfkino.

Bei Bestellungen nach dem 07.10.2019 können die Karten nicht mehr verschickt werden und werden an der Abendkasse hinterlegt.