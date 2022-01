Noah Levi - Jung und auf großer Tour 2022

Nachdem die ersten Shows für seine Debüt Tour im Januar 2020 nach kurzer Zeit ausverkauft gemeldet wurden, kommt Noah Levi jetzt im September 2020 auf „Jung und auf großer Tour"!

Noah Levi nimmt sich ganz schön was raus. Die Freiheit unter der Flagge ‚Urban Pop' auch Soul, Indie, Latin und Rap zu machen, zum Beispiel, und seine Songs in erster Linie für und über sich selbst zu schreiben. Noah Levi hat mehr Erfahrung als die meisten in seinem Alter und sein Debüt-Tape kommt mit einer charmanten Dosis Unverschämtheit, die man sich nicht kaufen kann. Dass dieses Tape ausgerechnet „Jung & Naiv" heißt, ist sowohl Ironie als auch Bodenhaftung. Noah ist jung und trotzdem ein Profi, der mit 14 seine erste Single herausgebracht und heute 250.000 Follower auf Instagram hat. Seine Schulzeit ist geprägt von Konzentrationsschwierigkeiten, bis Noah Musik als Ausgleich zum Schulstress entdeckt. Schnell ist klar, dass er weit mehr als nur eine Freizeitbeschäftigung gefunden hat – wenn er spielt und singt erlebt er das erste Mal das Gefühl, bei etwas richtig gut zu sein. Er beginnt auf der Straße Musik zu machen, doch seine Erfahrungen und das echte Feedback bringen ihn letztlich dazu, die Musik als seinen Beruf zu verstehen.

Heute ist Noah 18 Jahre alt und hat sein „Jung & Naiv" Tape veröffentlicht. Sieben Tracks, die man immer wieder hören will, denn Noah Levi hat abgeliefert, was er am meisten liebt: Songs, die mehr können, als man auf den ersten Blick hört.

Nach Support-Shows für Teesy und Namika startet Noah Levi 2022 auch endlich als Headliner durch!

Tickets für seine Shows gibt es ab sofort unter www.chimperator-tickets.de/noahlevi.