Noah Preminger Quartet

Noah Preminger und sein Quartett ist eine Entdeckung unseres Programmgestalters bei einem Konzert im Jazzclub Smalls in New York. Er begeistert nicht nur mit einer atemberaubenden Technik, sondern erfreut auch mit wunderbaren und zum Teil sehr ausgeklügelten Eigenkompositionen. Dafür wurde er auch 2017 als bester „Rising Star“ vom Downbeat Magazin gewählt. Seine CD-Erstveröffentlichung wurde 2007 – er war gerade 21 Jahre alt – als Debut des Jahres vom Village Voice Critics Poll New York ausgezeichnet. Hierzulande noch relativ unbekannt, ist er aus der jüngeren New Yorker Szene nicht mehr wegzudenken. Auf der diesjährigen CD-Release-Tour bringt er sein amerikanisches Quartett ohne Harmonieinstrument als Teppich, sondern lediglich mit Trompete, Saxophon, Schlagzeug und Bass. Es entsteht ein sehr eigener, klarer und durchsichtiger Sound, der den Bläsern viel Freiheiten für ihre Improvisationen lässt. Junges New York in Reutlingen!