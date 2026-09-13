Noah Stoffers: Cage of the Moon

Queere New Adult Romantasy.

Auf dem rauschhaften Fairy Glow Festival bei San Francisco treffen die Vampirin Honora, der gutherzige Werwolf Gabhán und der mit magischen Kräften ausgestattete Dan aufeinander und geraten mitten in ein Ritual, das ihre Seelen aneinanderbindet. Ihr gemeinsamer Feind macht sie notgedrungen zu Verbündeten. Doch was zieht sie wirklich zueinander hin: die Magie – oder etwas Größeres?

Noah Stoffers Roman „Cage of the Moon“ ist atmosphärisch dichte, queere New Adult Romantasy. In der Stadtbibliothek Reutlingen stellt Own-Voice-Bestsellerautor Noah Stoffers seinen Roman vor.