Die Stuttgarter Saxophonistin Ruth Sabadino widmet sich in ihrem neuen Programm „Nobody´s Perfect“ mit starken Eigenkompositionen und originellen Interpretationen „geliehener“ Songs dem Auf und Ab des Lebens.

Urbaner Großstadtblues trifft auf relaxten Funk-Jazz und bietet viel Freiraum für die solistischen Ausflüge der Band. Präsentiert mit Spielwitz, erfrischendem Humor und Leichtigkeit erzählen die Songs von diversen Höhen & Tiefen. Mal augenzwinkernd, mal mit Tiefgang – aber immer stilsicher verpackt in einem griffigen Sound, der mit Heart & Soul in die Beine geht und melodisch ansteckend ist.

Fest an der Seite der Powerfrau steht eine brillante und bestens eingespielte Band, die seit vielen Jahren eine hörbar musikalische Freundschaft verbindet. Als Gast dabei außerdem Werner Acker, einer der begehrtesten Gitarristen der Szene.

Ruth Sabadino - Saxophon

Kurt Holzkämper – Bass

Christoph Sabadino – Drums

Werner Acker – Gitarre

Ort: Frizhalle Schwaigern

Einlass: 18:30 Uhr

Beginn: 19:00 Uhr