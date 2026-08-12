Kindertheater „Die kleine Hexe Wackelzahn“

So ein Ärger. Agathe Wackelzahn, die kleine Hexe, ist durch die Hexenprüfung gefallen.

Schlimm genug, denn jetzt muss sie Zaubersprüche lernen, überwacht von der lästigen Oberhexe, die Agathe das Leben ganz schön schwer macht. Zwar ist Agathe bis zur Prüfung das Hexen strengstens untersagt, doch sie kann es einfach nicht lassen und probiert insgeheim die absonderlichsten Sprüche aus. Man ahnt es: Die komischsten Dinge werden passieren…

So folgen kleine wie große Zuschauer der kleinen Hexe Wackelzahn in das bunte Reich der Fantasie, begleitet von Bert dem Raben und Esmeralda, der verrückten Spinne – bis nach Bongo, dem Land, wo sich´s glänzend hexen lässt.