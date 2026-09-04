Konzert mit Andi Weiss

Andi Weiss - Songpoet, Geschichtenerzähler und Logotherapeut - ist seit bald 20 Jahren auf Konzerten im gesamten deutschsprachigen Raum unterwegs.

Mit seinem aktuellen Programm "WEIL IMMER WAS GEHT" verbindet er bewegende Lieder, humorvolle Geschichten und tiefgehende Impulse zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Er trifft den Nerv seines Publikums, lässt flüchtige Momente lebendig werden und regt zum Nachdenken, Schmunzeln und Träumen an. Herz, Humor und therapeutische Tiefe machen jede Begegnung einzigartig.

Andi Weiss führt auch auf diesem Album sein Publikum aus dem Dunkel der Zeit hinaus in die Freiheit. Einer Freiheit die stets von tiefem Glauben hoffnungsvoll gehalten und dem Wissen geprägt ist, dass Leben gestaltbar ist - trotz aller Widrigkeiten die uns im Leben begegnen.