Schauspieler Hans-Joachim Heist präsentiert einen Querschnitt durch die schönsten Gedichte, Pointen und Lieder von Heinz Erhardt.

Der Charme von Heinz Erhardt lebt weiter: Am Freitag, 5. April 2024 entführt Hans-Joachim Heist die Zuschauer im Kurhaus Bad Rappenau in die Welt des unvergessenen Komikers. Unter dem Motto "Noch 'n Gedicht" bietet Heist einen einzigartigen Abend voller Wortspielereien, Reimen und Liedern. Die Veranstaltung wird von der Livemacher GmbH organisiert.

Heinz Erhardt war über Jahrzehnte hinweg eine Ikone der Comedy, der mit seinem einzigartigen Humor Millionen Menschen begeisterte. Auch heute, viele Jahre nach seinem Tod, ist sein Einfluss ungebrochen. Hans-Joachim Heist, bekannt für seine eindrucksvolle Ähnlichkeit mit Heinz Erhardt, wagt sich als brillanter Parodist an diese Herausforderung und präsentiert ein Programm, das die Magie des Originals aufleben lässt.

"Der große Heinz Erhardt-Abend – „Noch´ n Gedicht" verspricht verschmitzte, spitzbübische und fantasievolle Unterhaltung, ganz im Stil des Großmeisters. Die phänomenale Imitation von Heist, der aktuell als Gernot Hassknecht in der ZDF heute-show brilliert, lässt das Publikum in eine Zeit zurückversetzen, in der Heinz Erhardt die Comedy-Landschaft prägte.

Heist präsentiert einen facettenreichen Querschnitt durch die schönsten Gedichte, Pointen und Lieder von Heinz Erhardt. Seine Bewegungen, Mimik und Gestik sind dabei so authentisch, dass die Imitation beinahe erschreckend perfekt erscheint

Hans Joachim Heist, der als Gernot Hassknecht in der ZDF heute-show deutschlandweite Bekanntheit erlangte, wurde als Ensemblemitglied der ZDF Wochenshow mit dem Deutschen Fernsehpreis, dem Deutschen Comedypreis und dem Adolf-Grimme-Preis ausgezeichnet.