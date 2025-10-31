Noche de los Muertos – die Mexikanische Nacht

die Nacht der toten Seelen (nach mexikanischem Vorbild)

bis

WALDORADO Katzenberg 2, 97980 Bad Mergentheim

Bereite dich auf eine legendäre Nacht voller Farben, Musik und ausgelassener Stimmung vor: die “Noche de los Muertos”!

Inspiriert vom berühmten mexikanischen “Día de los Muertos”, feiern wir das Leben mit heißen Rhythmen, scharfem mexikanischen Fingerfood und authentischer Tequila.

Lass dich von bunten Dekorationen und mystischer Atmosphäre verzaubern, tanze bis zur Erschöpfung zu mitreißenden Beats und genieße das Zusammensein mit Freunden. Es werden Tänze gespielt wie Salsa, Cumbia und es erklingen andere lateinamerikanische Tänze wie Rumba, Mambo und Merengue…

Ob beim Feiern, Tanzen oder einfach Spaß haben – diese Nacht wird garantiert unvergesslich!

Einlass: 19.00 Uhr direkt in unserem Erdhaus!

Ab 20 Uhr: DJ Chainsaw legt mexikanische Rhythmen auf !

Info

WALDORADO Katzenberg 2, 97980 Bad Mergentheim
Partys & Clubs
bis
Google Kalender - Noche de los Muertos – die Mexikanische Nacht - 2025-10-31 19:00:00 Google Yahoo Kalender - Noche de los Muertos – die Mexikanische Nacht - 2025-10-31 19:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Noche de los Muertos – die Mexikanische Nacht - 2025-10-31 19:00:00 Outlook iCalendar - Noche de los Muertos – die Mexikanische Nacht - 2025-10-31 19:00:00 ical

Tags