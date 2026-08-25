Noche del Famenco 2026

Wenn sich der Vorhang hebt, entfaltet sich eine Welt voller Leidenschaft, Kraft und Emotionen: Die Noche del Flamenco kehrt zurück auf die Bühne des Theaters Heilbronn.

Rund 70 Tänzerinnen und Tänzer der Flamenco-Schule Suzann Bustani präsentieren gemeinsam mit renommierten Musikerinnen und Musikern aus Spanien das aktuelle Bühnenprogramm – ein beeindruckendes Zusammenspiel aus Tanz, Gesang und Gitarrenmusik, das die ganze Ausdruckskraft des Flamencos lebendig werden lässt.

Unter der künstlerischen Leitung von Suzann Bustani entsteht ein Abend, der die Vielfalt dieser einzigartigen Kunstform feiert: Von stillen, tief berührenden Momenten bis hin zu temperamentvollen Choreografien entfaltet sich ein facettenreicher Bogen durch die unterschiedlichen Stilrichtungen des Flamenco. Tradition und Gegenwart begegnen sich in ausdrucksstarken Bildern, getragen von der Intensität des Cante (Gesang), dem virtuosem Toque (Gitarrenspiel) und der rhythmischen Präzision des Baile (Tanz).

Die Noche del Flamenco hat sich längst zu einem festen Bestandteil des Heilbronner Kulturlebens entwickelt. Publikum und Presse feiern sie gleichermaßen als außergewöhnliches Bühnenereignis.

Auch 2026 erwartet das Publikum ein großes Flamenco-Erlebnis voller Intensität, Eleganz und Lebensfreude – authentisch, mitreißend und unmittelbar. Ein Abend, der unter die Haut geht und lange nachklingt.

Künstlerin, Choreografin und Journalistin Leonore Welzin, wird um 19 Uhr, im oberen Foyer eine Einführung zum Thema Flamenco geben.