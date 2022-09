Pulsierende Rhythmen, leidenschaftlicher Gesang, virtuoses Gitarrenspiel – die Flamenco Schule Bustani feiert ihr 25-jähriges Jubiläum.

Mit den Flamencokünstlern Tohamy Bustani und Diego Rocha (Flamencogitarren), Isabel Alvarez und David Morán (Flamencogesang), Suzann Bustani (Choreografie, Tanz und Perkussion) und 45 TanzschülerInnen (alle Niveaustufen).

Andalusisches Lebensgefühl mitten in Heilbronn: Freude, Ausgelassenheit, Melancholie, Trauer, Schmerz aber auch Liebe und Witz finden in den verschiedensten Tänzen ihren Ausdruck. Profis und Amateure teilen sich die Bühne und bereiten den Zuschauern ein Fest der Sinne. Musikalisch und tänzerisch bieten die Akteure einen großen Einblick in eine unerschöpfliche Kunstform: den Flamenco.

Daher ist es umso treffender, dass die fünfte „Noche del Flamenco“ im Theater Heilbronn erstmals im Rahmen der langen Nacht der Kultur stattfindet. Freuen Sie sich auf einen spannenden Abend!