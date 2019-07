Noche Latina

Von Kuba bis nach Brasilien – heiße Salsa-Party und Latin Flow mit Roberto Santamaria

Sie kommen aus der Karibik und Lateinamerika und haben den Salsa-Rhythmus im Blut. Mitreißend, begeisternd, mit einem feurigen Cocktail, der jeden in Tanzstimmung versetzt. Dafür sind Bandleader, Entertainer und Sänger Roberto Santamaria und seine Kollegen bekannt.

Energiegeladen bringen sie jedes Publikum in Schwung. Salsa, Merengue, Bachata steht ebenso auf der Playlist wie Raggae, Samba und Cumbia – eine Reise durch die Tanzstile Kubas, der Karibik und Lateinamerikas. Tanzen bis die Sohlen glühen, ballamos hasta amanecer. Let‘s funk, come to the Raggae-Night, dance with romantic Boleros. Oder staune, wenn die Band eine afrokubanische Rumba spielt und den afrikanischen Wurzeln der Karibikinsel huldigt. Da ist der Stress des Alltags vergessen. Let’s get fever, mueve te!