Noe Secula Trio (FR/ES/US) “Double Talk”

Noé Sécula ist ein junger französischer Pianist, der mit gerade mal 25 erstaunlich vielseitig, versiert und erfahren auftritt und klingt.

Das aktuelle Projekt seines Trios heißt ‚Double Talk‘ und spielt mit dem ‚Great American Songbook‘ und damit, was man auf dieser Seite des Atlantiks damit anstellen kann. Dieses Projekt ist eine Verbeugung vor der großen amerikanischen Jazztradition und einem gleichzeitig aktuellen und selbstbewussten Umgang mit eigenen, aktuellen Akzenten und europäischen Sounds.

Bis zum Alter von 15 Autodidakt, hat Sécula klassisches Klavier und Jazz-Piano studiert. Das aktuelle Trio hat sich im äußerst kreativen, internationalen Umfeld des Jazzcampus an der Hochschule für Musik in Basel zusammengefunden. Gemeinsam mit Schlagzeuger Genius Wesley aus Kalifornien und dem Spanier Joan Codina aus Valencia am Bass vereint dieses junge Trio ganz unterschiedliche Musiktraditionen.

Jorge Rossy (früher Schlagzeuger im Brad Mehldau Trio), hat mit Noé Sécula dessen Debutalbum veröffentlicht und schreibt: „Sécula besitzt eine unstillbare Neugier auf Musik im Allgemeinen und auf die Jazztradition...Noé zuzuhören und mit ihm zu spielen ist ein unvergessliches und freudiges Erlebnis.“