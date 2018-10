Jeden Samstag zelebrieren wir das breite Spektrum des geliebten Techno tief unter dem Zentrum Albstadt-Ebingens.

Dieses mal besucht uns NOEMI BLACK aus Ravensburg.

Noemi Black ist eine in Polen geborene junge Techno-DJane. Sie liebt die dunklen und schweren Sounds, die sie schon immer an der Techno Musik fasziniert haben. In ihren DJ Sets und Podcasts hört man stets die neusten und besten Techno Tracks.

Ihre Karriere begann in Polen, wo sie bereits auf vielen namhaften Events im ganzen Land vertreten war, das jedoch war ihr nicht genug, sie wollte mehr. 2014 zog sie nach Deutschland um hier ihre Karriere fortzusetzen. Während ihrem „musikalischen Abenteuer“ hatte sie bereits die Gelegenheit mehrere bekannte DJs der Techno-Szene persönlich zu treffen und auch mit ihnen gemeinsam zu spielen: Klaudia Gawlas, Drumcomplex, Niereich, Hackler&Kuch, Fatima Haji, Marika Rossa, Alex Bau, Ramiro Lopez, Kerstin Eden, Sven Wittekind, Björn Torwellen, Mike Vath und mehr zählen zu ihren Kollegen.

Noemi’s Diskografie kann sich sehen lassen! Sie war bereits in den beliebtesten Clubs Deutschlands vertreten, zu diesen zählen unter anderem:

Underground Club - Hannover, Terrace Hill – Hamburg, Hans-Bunte-Areal – Freiburg, Gotec – Karlsruhe, Mikroport Club - Krefeld, e-feld – Köln, Douala Club - Ravensburg, Parktheater - Kempten, Club 27 - Tubingen, The Gate - Villingen- Schwenningen, Schwarzer Adler - Tannheim, Spirit - Pirmasens, GOIN - Obergunzburg, JJ Lounge – Rottweil, Nature One Festival-CV, Alladin Hall – Bremen, The Flash – Kaiserslautern, Klub13 – Marktoberdorf, Klangdeck Eventlocation - Neu-Ulm, Soho Stage - Augsburg, MTW Club- Offenbach am Main, Haus Drei&Dreißig- Nürnberg.

Der Club „Altes Kino“ steht für Underground Clubbing der besonderen Art. Im Ambiente eines alten Lichtspielhauses feiert ihr gemeinsam mit Freunden und Bekannten zu den Sets bekannter Top DJs und Top Local DJs.

Tiefe Bässe und schrille Hi Hats schallen durch den alten Kinosaal und versetzen euch in tiefe Ekstase - taucht ein in die Welt der Elektronischen Musik und erlebt eine Nacht, die ihr in der Region sonst nirgendwo erleben werdet.

Für den besonderen Augenschmaus sorgen passende Visuals auf der alten Kinoleinwand. Natürlich müssen wir auch unser Sound- und Lichtsystem erwähnen - ihr werdet begeistert sein!