Noire & Idle Freaks

Die doppelte Freak-Show geht weiter! Augen zu, Lautstärke auf. Freut euch auf 2 junge Live-Bands mit eigenen Songs, eine explosive Live-Show und eventuell ein leichtes Klingeln in den Ohren.

NOIRE: Das das Musik-Kollektiv aus Süd-Deutschland zelebriert Melancholic, Alternative und Post-Rock. Melodiöse, eingängige Riffs, die sofort ins Ohr gehen. Die Musik der female-fronted Post-Rock-Band mit deutschsprachigen, tiefgründigen Texten und einem einzigartigen eingängigen sound schafft eine ausdrucksstarke Atmosphäre.

IDLE FREAKS: Roh, laut und voller Energie: Das klanggewaltige Duo aus Denver/USA verbindet den dreckigen Spirit von Garage-Rock mit der Wucht von Grunge, der Direktheit von Punk und modernen Alternative-Vibes. Mit kernigen Gitarrenriffs, treibenden Drums, tollen Stimmen und einer intensiven Bühnenpräsenz erschaffen sie einen Sound, der gleichzeitig chaotisch, kraftvoll und mitreißend ist.

Einlass & Bewirtung: 18 Uhr