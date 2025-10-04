Was gibt es schöneres, als einen lauen Sommerabend an einem brasilianischen Strand zu verbringen?

"Noite Brasileira" schafft es, das aufregende Prickeln einer schwärmerischen Romanze durch gefühlsbetonte Liedtexte in fließende Klänge umzumünzen.

Die Gruppe rund um den aus São Paulo stammenden Sänger Ramon Vieira hat einige wahre brasilianische Schätze gehoben und präsentiert diese in einer Mischung aus Samba und Forro, die einfach jede*n zum Tanzen bringt.

An einem einzigen Abend führen die vier international tourenden Musiker durch all die lust- und leidvollen Facetten, die die Liebe zu bieten hat: Die ausgewählten Stücke kreieren eine feine Balance zwischen Melancholie und purer Energie.

Ramon Vieira - Vocals/Percussion

Benedikt Moser - Piano/Accordeon

Andrey Tatarinets - Bass