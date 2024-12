nomad theatre ensemble

Vati und Mutti schlagen ihre Kinder. „Mutti schlägt mit dem Kochlöffel. Vati haut mit dem Teppichklopfer.“ Vati und Mutti vertrauen auf „Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind“. Dieser Ratgeber der NS-Erziehungsikone Johanna Haarer, 1934 erstmals erschienen, blieb fatalerweise bis in die 80er Jahre ein Bestseller und prägte die Kindheit Millionen deutscher Kinder.

Marie-Elisabeth Lüdde erzählt, wie sich das in der Praxis abspielte. Sie stützt sich dabei auf zwei Erziehungstagebücher, die sie im Nachlass ihrer Eltern fand. Vati und Mutti haben ihre Prügelorgien schriftlich dokumentiert. In zahlreichen Zitaten lässt die Autorin diese skandalösen Tagebücher in ihre eigene Erzählung einfließen. Um den Wurzeln der Gewalt auf die Spur zu kommen, skizziert sie auch die Vorgeschichte ihrer Eltern. Es entfaltet sich ein Panorama Deutschlands im 20. Jahrhundert. Eine eindringliche Stimme der Erinnerungskultur.

Mit: Stefanie Friedrich | Gundi-Anna Schick | Klaus Gramüller | Jonathan Peller

Regie: Daniel Klumpp | Ausstattung: Katharina Müller | Lichtgestaltung: Alexander Joseph