Das Musical „Non(n)sens“ ist überaus beliebt auf den Theaterbühnen weltweit – eine perfekte Mischung aus Gesang und Comedy, die ein himmlisches Vergnügen verspricht.

Fünf Nonnen lassen in diesem Stück ihrem musikalischen und tänzerischen Talent freien Lauf. Denn sie haben zu einer Benefiz-Gala eingeladen, um die Beerdigung ihrer an einer Fischsuppe verstorbenen Mitschwester zu finanzieren. Die Nonnen geben alles, um die Klosterkasse aufzufüllen.

Dieses Musical mit über 8000 Produktionen weltweit und übersetzt in 21 Sprachen ist mit seinen verrückten Solonummern, Stepptänzen und Balletteinlagen ein wahres internationales Phänomen. Der amerikanische Autor, Komponist und Klosterschüler Dan Goggin setzte fünf charakteristischen realen Nonnen ein künstlerisches Denkmal und schuf einen Musical-Welthit. Das Fünf-Frauen-Stück erhielt zahlreiche Preise, unter anderem den »Outer Critics Circle Award« für das beste Musical, das beste Buch und die beste Musik.

Lust auf eine umwerfend komische Show mit brillanter Live-Musik? Auf nach Röttingen. „Non(n)sens“ ist witzig, schnell und absurd. Darum heißt es inzwischen bei Musical- und Comedy-Fans zu Recht: The Show must go Nonn! Halleluja!

Deutsch von Markus Weber und Thomas Woitkewitsch

Überarbeitete Neufassung von Benjamin Baumann

Aufführungsrechte: S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main