Ein Tag im Leben zweier Großeltern. Alles verläuft in geregelten Bahnen. Frühstück, Morgengymnastik, … Opa ist schnell, Oma langsam. Er laut, sie leise. Er krümelt, sie nicht. Die beiden sind verschieden, aber bestens aufeinander eingespielt. Nur, wenn erwartet oder unerwartet Besuch kommt – egal, ob vom lieben Enkelkind, vom lästigen Nachbarn oder von einer plötzlichen Krankheit – gerät das zarte Gleichgewicht ihres Alltags aus dem Lot.

Mit Bewegung, Musik, Mimik und Gesten erzählt „Nonnetti“ (Oma und Opa) mehr, als Worte sagen können. Das Stück ist eine poetische, ebenso humorvolle wie melancholische Liebeserklärung an den Spaß am Leben und Altwerden – vielfach preisgekrönt und wärmstens empfohlen für Erwachsene und Kinder.

Von und mit Giorgio Boccassi & Donata Boggio Sola

Valerio Bongiorno – Regie

Compagnia teatrale Coltelleria Einstein – Produktion