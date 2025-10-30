Noone 4 Quartett

Das Quartett mit Tian Long Li, Tilman Günther, Thomas Heidepriem und Michael Kersting bringt frischen Wind in die Tradition des „American Songbook“.

Ihre Fähigkeit, bekannte Standards neu zu interpretieren, verleiht den Stücken eine unverwechselbare Note, während die Originalkompositionen das kreative Potenzial der Musiker unter Beweis stellen.

Die Kombination aus swingenden, energiegeladenen Nummern und berührenden Balladen schafft ein abwechslungsreiches Programm, das sowohl tiefgründige Emotionen als auch mitreißende Rhythmen bietet. Hier wird das Unbekannte nicht nur als Herausforderung angenommen, sondern auch mit einem unverfälschten, persönlichen Ausdruck versehen. Die Originalität und das musikalische Gespür des Quartetts ermöglicht es den einzelnen Musikern, die tiefen Wurzeln der amerikanischen Musiktradition zu würdigen und gleichzeitig neue Perspektiven zu eröffnen.