Vier Uhr morgens, ein Zwischenraum irgendwo zwischen zu früh und schon viel zu spät. Warum kann man nicht sprechen worüber singen so leicht fällt?

An die großen Fragen und die kleinen Alltagssorgen knüpft NOPÉ seinen roten Faden, wenn er seine Lieder schreibt. Im Taumel des Lebens bietet seine Musik Zuflucht für die Schutzsuchenden, soll Perspektiven aufzeigen für die Hoffnungsvollen, Träume zeichnen für die Schlaflosen und Raum schaffen für die Atemlosen. Tief Luft holen und eintauchen, nur für einen kurzen Moment die Welt loslassen, ohne dabei aufzuhören sie konstant zutiefst zu umarmen, all das ist NOPÉ oder versucht er zu sein, nur für einen kurzen Moment, oder zumindest einen Song.

Neue Inspirationsquellen und ein neues Konzept bringen Noah Kwaku dazu seinen neuartigen Sound unter dem Künstlername NOPÉ zu veröffentlichen. Das Konzert im Merlin wird also ein Wegweiser dafür sein, was in den nächsten Monaten zu erwarten ist.