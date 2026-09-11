Die Gitarristen Areg Hakobyan und Stephan Körner lernten sich während ihrer Studienzeit in Stuttgart kennen und gründeten nach einer zufälligen Wiederbegegnung im Herbst 2023 das Duo Nor.

Der Name „Nor“ – armenisch für „neu“ – steht für ihr künstlerisches Ziel, Werke aus dem umfangreichen Repertoire der Klavier- und Tastenmusik für zwei Gitarren neu zu interpretieren. In eigenen Arrangements übertragen sie die Partituren in die Klangsprache der Gitarre und schaffen so neue musikalische Perspektiven. Ihr Repertoire reicht von filigraner Barockmusik bis zur emotionalen Tiefe der Romantik. Dabei überzeugen sie durch technische Präzision, kammermusikalische Sensibilität und einen lebendigen musikalischen Dialog.