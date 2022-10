28. Literaturage Esslingen am Neckar

**Kartenverkauf ab dem 22. Oktober **

Nach dem Fall der Mauer und dem Ende des Kalten Krieges dachten viele Menschen in Deutschland, die großen existenziellen Fragen seien entschieden und es ginge nur noch um den Feinschliff des guten Lebens. Durch 9/11 erlitt diese Partylaune der 90er ihren ersten Dämpfer, spätestens ab 2008 stapelten sich die globalen Probleme: Finanzkrise, Ungleichheit, Fluchtbewegungen, Demokratiefeindlichkeit, Klimawandel … In Die Geschmeidigen wirft Nora Bossong einen genauen Blick auf ihre Altersgenoss:innen, die zwischen 1975 und 1985 geboren wurden ‒ also auf diejenigen, die jetzt in unserem Land Führungspositionen inne haben und unsere unmittelbare Zukunft prägen. Wie gut schlagen sich die Baerbocks und Lindners mit den Krisen dieser Zeit? Brauchen wir die nachfolgenden Generationen, die mit einer neuen Radikalität auftreten?

Nora Bossong diskutiert in diesem Buch, das auch noch genau am Tag des russischen Einmarsches in die Ukraine erschien, Ideen für eine demokratische Zukunft, in der möglichst viele für das Ideal des gemeinschaftlichen Handelns begeistert werden. Denn darauf kommt es mehr denn je an.

