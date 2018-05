Gefühlsstarke Kinder verstehen und begleiten. Manche Kinder haben extrem starke Gefühle. Sie strotzen vor Energie, Begeisterungsfähigkeit, Bewegungsdrang. Aber sie schreien auch besonders laut, schlafen lange nicht durch, können ihre Emotionen schwer regulieren.

Eltern und Geschwister stoßen da an Belastungsgrenzen. Nora Imlau zeigt, wie man gefühlsstarke Kinder erkennt, was sie brauchen und welche großartigen Potenziale in ihnen stecken.

Nora Imlau gilt als eine der wichtigsten Expertinnen für Baby- und Kleinkindthemen. Als Journalistin und Fachautorin für Familienthemen schreibt sie unter anderem für die Zeitschrift ELTERN und hat bereits mehrere erfolgreiche Elternratgeber veröffentlicht. Durch ihren konsequent bedürfnisorientierten Blick auf Kinder und Eltern haben auch ihre Facebookseite und ihr Blog eine große Fangemeinde.

Kinder haben zur Lesung freien Eintritt

gleichzeitig im Café des Merlin: Familienfrühstück ab 10 Uhr und die Sendung mit der Maus im public viewing um 11.30 Uhr.

