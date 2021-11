Nora oder ein Altenheim

Annina Machaz und Mira Kandathil holen Henrik Ibsens bekannteste Frauenfigur in die Gegenwart und versetzen sie – dem demografischen Wandel unserer Zeit entsprechend – ins Senior*innenheim.

Wie in Noras Puppenhaus mangelt es auch hier nicht an starren Strukturen und Bevormundung. Mit dem Motto „nothing to lose – nothing to expect“ tut sich jedoch auch ein Möglichkeitsraum auf. Zwischen Kuchenduft und Kühlschrank, behaglichem Kaminfeuer und eisigem Schneegestöber wird das Publikum mit vielfältigen Fantasien über eine für uns alle mögliche Zukunft konfrontiert: das Altenheim. Follow Us waren zuletzt 2018 mit THE FUTURE IS NOW ASK THE ORACLE am Theater Rampe zu Gast.

Auf Deutsch und Englisch | In German and English

Dauer: ca. 60 Minuten

21.12.21 PREMIERE