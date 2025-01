Noras Kulturcafé Sterbe-, Bestattungs- und Trauerrituale in der Geschichte

Die Geschichte der Bestattung ist die Geschichte von Wohlstand, Ständen, Religion und unserem Glauben an das, was danach wohl sein wird. Bis heute spiegelt sich dies in der Art, der Form und der Größe der Grabstätte wider.

Wir betrachten bei diesem Vortrag verschiedene Aspekte der Sterbe- Bestattungs- und Trauerrituale im europäischen Raum von der Antike bis in die heutige Zeit. PowerPoint Vortrag mit anschließender Frage- und Gesprächszeit.

Es gibt Kaffee, Tee und selbstgebackenen Kuchen. Eintritt frei, um eine Spende wird gebeten.

Vortrag 15:30 Uhr.