Norbert Nagel und Band - Lieblingslieder

Am Vormittag Big Band, am Abend Bolero in der Philharmonie, am nächsten Tag eine Hommage an Piazzolla: kaum ein Musiker ist so vielseitig wie er. Er gewann zahlreiche Preise: beim ARD Musikwettbewerb, bei Kammermusikwettbewerben in Japan und Italien oder der Bayerischen Akademie der Schönen Künste. Er arbeitet mit dem Deutschen Symphonie-Orchester Berlin, der Bayerischen Staatsoper München, den Berliner und Münchner Philharmonikern zusammen, unter der Leitung von Dirigenten wie Kirill Petrenko, Valery Gergiev oder Sir Simon Rattle und ist auf mehr als 200 Tonträgern zu hören, unter anderem von Hans Zimmer. Auf der Bühne spielte er mit internationalen Größen wie Till Brönner, Dominic Miller, Caterina Valente oder Al Martino. Als langjähriger Begleiter und Produzent von Sängern wie Angela Denoke, Konstantin Wecker oder dem Wiener Tom Haydn heimste er für seine Werke viele Preise ein und tourte durch ganz Europa. Seine persönlichen Lieblingsstücke kommen aus den unterschiedlichsten Genres und Musikrichtungen – und er hört sie nicht nur gerne, sondern spielt sie auch live und unplugged. Selten lässt sich Musik als universale Sprache besser begreifen, als wenn man Nagel durch seine persönlichen Geheimtipps und Evergreens begleitet.