Autorenlesung in Kooperation mit der SchönBuchHandlung.

Am Freitag, 14. Oktober 2022, 18:30 Uhr in der Mediothek. Norbert Scheuer liest aus seinem neuen Buch "Mutabor".

Karten für die Autorenlesung gibt es in der SchönBuchHandlung und in der Mediothek. Im Vorverkauf für 8 Euro und an der Abendkasse für 9 Euro.