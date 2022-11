Expedition Erde: Europas hoher Norden

EUROPAS HOHER NORDEN – ISLAND | NORWEGEN | SCHWEDEN | FINNLAND

Einfach alles hinter sich lassen, losreisen, durchatmen und die große Freiheit spüren. Mit ihrem eigens für den langen Trip adaptierten Camper machen sich die bekannten Reisefotografen und Filmemacher Petra & Gerhard Zwerger-Schoner auf, die riesige Polarregion unseres Kontinents zu erkunden.

Während ihrer langen Reise durchqueren die beiden atemberaubende Landschaften und begeben sich auf eine besondere Suche. Was braucht es, um in unserer hochtechnisierten Gesellschaft wahre Zufriedenheit zu finden? „Dort, wo die Menschen in einer Balance zwischen den Errungenschaften des 21. Jahrhunderts und einer tiefen Verbindung mit der Natur leben, haben wir die leuchtendsten Augen gesehen“, berichten die Weltenbummler.

Erlebe die größten und wildesten Naturlandschaften Europas. Auf der Suche nach neuen Horizonten, Abenteuern an stürmischen Klippen Norwegens, rauchenden Vulkankegeln Islands und endlos weiten Hochtälern Schwedens. Sie streifen durch arktische Wälder Finnlands, treffen auf Braunbären und sind berauscht vom Tanz der mystischen Nordlichter vor den funkelnden Sternen.

Und sie spüren, sie haben in die stabilste Währung investiert, die es gibt: das eigene Glück.

Veranstalter: TERRA NOVA Film- und Medienproduktionen