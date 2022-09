Nordic Folk Tale

In dieser forschungsbasierten Erzählperformance erzählt Mimesis Heidi Dahlsveen ein nordisches Volksmärchen, in dem es um Missbrauch und darum geht, die Person zu sein, die man eigentlich sein sollte.

Das Volksmärchen wechselt sich mit persönlichen Geschichten und nordischen Mythen über die Suche nach einer Identität oder vielleicht mehreren Identitäten ab.

Mimesis Heidi Dahlsveen arbeitet seit 1996 als Geschichtenerzählerin in Norwegen und international. Sie hat an einer Reihe von internationalen Festivals und an zwei EU-Projekten teilgenommen, die sich mit dem mündlichen Erzählen von Geschichten beschäftigen.

Sie ist außerordentliche Professorin für mündliches Geschichtenerzählen an der Oslomet - Metropolitan University in Oslo und veröffentlichte 2008 das Buch "Introduction to oral storytelling" im Universitetsforlaget. Im Jahr 2019 erschien ihr zweites Buch zum selben Thema. Sie hat mehrere akademische Artikel zum mündlichen Geschichtenerzählen verfasst, in denen sie künstlerische Forschung als Beitrag zum Verständnis des mündlichen Geschichtenerzählens und der Narrative nutzt. Ihr Schwerpunkt liegt darauf, dass die traditionellen Erzählungen Licht auf zeitgenössische Themen werfen. Derzeit nimmt sie an ihrem dritten EU-Projekt teil: "Gemeinsame Zukunft, gemeinsame Basis" - ein Projekt, das untersucht, wie Erzählungen zur Stigmatisierung und Polarisierung eingesetzt werden und wie Erzählungen in Konflikten verwendet werden können. Sie ist Mitglied der Forschungsgruppe "Kunst in der Gesellschaft".

Mimesis Heidi Dahlsveen erzählt in englischer Sprache.