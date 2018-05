Nordsee – der Kunstkrimi

Workshop unter der Leitung von Monika Mann.

Für Kinder von 6 bis 10 Jahren

Die Nordsee... Sommer, Sonne, Wind und Meer, eigentlich perfekt für einen Urlaub. Aber dieses Mal schauen wir ganz genau hin und entdecken einen Kriminalfall am Meer. War da nicht eben ein Dieb am Strand? Und da hinten, was macht da eigentlich der Mann mit der Maske auf dem Boot? Wo sind überhaupt die Schafe jetzt? Ihr lernt in einem kleinen Rundgang den Blick der Künstler auf die Nordsee kennen. Im Anschluss werden wir zu Filmemachern und erzählen mit Hilfe der Stop-Motion-Technik unseren eigenen Nordseekrimi.

Bitte mitbringen: eine digitale Fotokamera mit leerer Speicherkarte und USB-Kabel, und wenn möglich ein Stativ.