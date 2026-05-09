Nordwinde - Tuba und Orgel

Andreas Martin Hofmeir Tuba — Barbara Schmelz Orgel

Johanneskirche Künzelsau Kirchplatz, 74653 Künzelsau

Wenn die Königin der Instrumente auf die ungekrönte Königin der Blechblasinstrumente trifft. Oder um es mit den Worten von Andreas Martin Hofmeir auszudrücken: bei so vielen Pfeifen kommt es auf eine mehr auch nicht mehr an.

Denn während die Stiftskirchenmusikerin der Benediktinerabtei Nonnberg in Salzburg durch ihre Manuale jagt, bläst der ECHO-Preisträger  gemütlich in seinen aufgerollten 16-Fuß. Mit dem Farbenreichtum der Orgel ist die der Klangfülle von Hofmeirs Tuba „Fanny“ eine ebenbürtige Partnerin. Ob in barocken Bearbeitungen als Continuo, als sanftes Streicherensemble in englischen Volks-liedern oder als Jahrmarktdrehleier im Tango Jalousie, Barbara Schmelz bietet auf der einmaligen Winterhalter-Orgel einen musikalischen Rahmen, der abwechslungsreicher nicht sein könnte. Und eben diesen nutzt Hofmeir, um der Welt zu zeigen, was sie eigentlich schon lange ahnt: Dass die Tuba von allen Instrumenten das schönste, wohlklingendste, hochentwickeltste und wunderbarste überhaupt ist. Überzeugen Sie sich selbst!

Konzert #42

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Johanneskirche Künzelsau Kirchplatz, 74653 Künzelsau
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