Nordwinde - Tuba und Orgel

Wenn die Königin der Instrumente auf die ungekrönte Königin der Blechblasinstrumente trifft. Oder um es mit den Worten von Andreas Martin Hofmeir auszudrücken: bei so vielen Pfeifen kommt es auf eine mehr auch nicht mehr an.

Denn während die Stiftskirchenmusikerin der Benediktinerabtei Nonnberg in Salzburg durch ihre Manuale jagt, bläst der ECHO-Preisträger gemütlich in seinen aufgerollten 16-Fuß. Mit dem Farbenreichtum der Orgel ist die der Klangfülle von Hofmeirs Tuba „Fanny“ eine ebenbürtige Partnerin. Ob in barocken Bearbeitungen als Continuo, als sanftes Streicherensemble in englischen Volks-liedern oder als Jahrmarktdrehleier im Tango Jalousie, Barbara Schmelz bietet auf der einmaligen Winterhalter-Orgel einen musikalischen Rahmen, der abwechslungsreicher nicht sein könnte. Und eben diesen nutzt Hofmeir, um der Welt zu zeigen, was sie eigentlich schon lange ahnt: Dass die Tuba von allen Instrumenten das schönste, wohlklingendste, hochentwickeltste und wunderbarste überhaupt ist. Überzeugen Sie sich selbst!

Konzert #42