Norma Winstone & Kit Downes

Jazz im Pappelgarten.

Norma Winstone: Voc.

Kit Downes: Piano, Organ

Zwei herausragende Stimmen des Jazz treffen aufeinander: Die legendäre Sängerin Norma Winstone, bekannt für ihre unverwechselbare vokale Ausdruckskraft und ihre lyrische Finesse, und der gefeierte Pianist und Organist Kit Downes, einer der innovativsten Musiker seiner Generation. Gemeinsam erschaffen sie einen Abend voller musikalischer Tiefe, Improvisation und zeitloser Eleganz.

Norma Winstone gilt als eine der prägendsten Stimmen des europäischen Jazz. Seit den späten 1960er Jahren begeistert sie mit ihrer einzigartigen Verbindung von Wort und Klang – ob als Pionierin des wortlosen Gesangs oder als einfühlsame Interpretin von Jazzstandards und eigenen Texten. Ihre Zusammenarbeit mit Künstlern wie Kenny Wheeler, John Taylor und Steve Swallow hat das Genre nachhaltig geprägt, und ihr Album Somewhere Called Home auf ECM gilt als moderner Klassiker.

Kit Downes ist ein vielfach ausgezeichneter Pianist und Organist, der mit Künstlern wie Bill Frisell, Squarepusher und Andrew Cyrille arbeitete und sowohl auf dem Klavier als auch auf der Kirchenorgel faszinierende Klangwelten erschafft. Seine Soloalben auf ECM – darunter Obsidian und Dreamlife of Debris – wurden international gefeiert und zeigen seine außergewöhnliche Fähigkeit, Musik zwischen Jazz, Klassik und freier Improvisation neu zu definieren.

In diesem besonderen Duo treffen zwei außergewöhnliche Musikerpersönlichkeiten aufeinander: Die lyrische Tiefe und klangliche Sensibilität von Norma Winstone verschmilzt mit Kit Downes’ facettenreichem Spiel zu einer einzigartigen musikalischen Reise – poetisch, fesselnd und voller Überraschungen.

Ein Abend für alle, die Jazz in seiner feinsten, intimsten und bewegendsten Form erleben möchten.