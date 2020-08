Norman Beaker Band - Doppelkonzert

Hinweis: Aufgrund der Corona Verordnungen finden an diesem Abend zwei Konzerte à 60 Minuten ohne Pause statt. Bitte bei Ticketkauf beachten. Konzert A beginnt um 19:00 Uhr. Konzert B beginnt um 21:00 Uhr.

Norman Beaker Band

Running Down The Clock

Wir freuen uns mit Euch, die lebende Blues Legende Norman Beaker wieder bei uns willkommen zu heißen! Mit Songs aus seinem neuen Album „Running Down the Clock“ wird er uns kraft- und gefühlvoll, humorvoll und ganz treu in sich und seine Musik erlauben, wieder in der Bastion Kultur zu feiern.

2017 wurde Norman Beaker als einer der nur 8 britischen Künstler des 21sten Jahrhunderts als Legende in die „American Heritage Society’s Blues Hall of Fame“ eingeführt und anerkannt – seine Kollegen in dieser Hall of Fame tragen Namen wie Jack Bruce, Peter Green, John Mayall, Jeff Beck, Keith Richards, Mick Jagger und Eric Clapton.

Norman ist einer dieser ersten Künstler, die an der Kreation des einzigartigen British Blues, R&B und Rock Sound beteiligt waren, der die Welt eroberte. Seine Musik ist unverkennbar die seine, egal ob er solo spielt oder mit der Crème de la Crème in Blues, Soul und Rock egal auf welcher Seite des großen Teichs. Brauchen wir Namen? Falls ja: Chuck Berry, Jack Bruce, Van Morrison, Peter Green, Buddy Guy, Ruby Turner and B.B. King.

Mit Bass und Stimme begleitet ihn seit über 30 Jahren John Price. Leo Andjelkovic am Schlagzeug bringt frischen Wind hinein und hat mit dem jetzt erscheinenden Album den Sound mit geprägt. Wer sich an den letzten Auftritt von Norman Beaker erinnert oder davon vorgeschwärmt bekam, weiß jetzt: Das wird ein Abend mit Geling-Garantie!