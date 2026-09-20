Norman Beaker Band

Manchester Evening Blues.

Die Blues-Legende Norman Beaker veröffentlichte am 14. November 2025 sein siebtes Studioalbum „Manchester Evening Blues“. Das Album fängt die legendären Live-Auftritte der Band perfekt ein – mitreißend, emotional, humorvoll und natürlich mit virtuoser Musikalität.

Norman Beaker zählt zu den angesehensten Bluesmusikern Großbritanniens und blickt auf eine über fünf Jahrzehnte währende Karriere zurück. Seit den späten 1960er Jahren hat er sich dem Blues und Rhythm & Blues verschrieben. Beaker arbeitete mit vielen Größen des Blues zusammen, darunter die Graham Bond Organisation, Alexis Corner, B.B. King, Buddy Guy, Van Morrison, Jack Bruce, Lowell Fulson, Chuck Berry, Larry Garner und Chris Farlowe. Sein Spiel vereint den rauen Charme des Chicago Blues mit der Energie des britischen Bluesrock und bleibt dabei stets geschmackvoll und traditionsbewusst.

Im Januar 2017 wurde er offiziell in die Blues Hall of Fame® (USA) aufgenommen und als „Legendärer Blues-Künstler“ geehrt, was seinen internationalen Ruf unterstreicht.

Norman Beaker besitzt ein tiefes Verständnis für die Bluesgitarre. Obwohl er im Blues verwurzelt ist, integriert Norman Elemente aus Jazz, Rock und Soul in sein Spiel, was seinen Sound so einzigartig macht. Beaker ist nicht nur ein großartiger Gitarrist, sondern auch ein begnadeter Songwriter. Beakers einprägsame Lieder und Melodien werden durch sein Gitarrenspiel getragen statt sie zu überschatten.