Norman Beaker Trio

Norman ist einer dieser ersten Künstler, die an der Kreation des einzigartigen British Blues, R&B und Rock Sound beteiligt waren, der die Welt eroberte. Seine Musik ist unverkennbar die seine, egal ob er solo spielt oder mit der Crème de la Crème in Blues, Soul und Rock egal auf welcher Seite des großen Teichs. Brauchen wir Namen? Falls ja: Chuck Berry, Jack Bruce, Van Morrison, Peter Green, Buddy Guy, Ruby Turner and B.B. King.

Norman hat nach nur kurzer Zeit den Kontakt zum Publikum, der ihn besonders sympathisch macht. Es ist ziemlich schwer, sich den kleinen Scherzen und launisch vorgetragenen Anekdoten aus seinem Musikerleben zu entziehen.