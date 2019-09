Norman Youngs Songs sind eine bezaubernde Supernova aus Poesie, Ironie und Sehnsucht. Der Berlin-Münchener Liedermacher begeistert mit seinem eigenen Stil. Musikalisch spannt er den Bogen zwischen Neil Young und Reinhard Mey, in seinen Texten durchstreift er die unendlichen Weiten in uns und um uns. Als Gitarrist verbindet er seine akustischen und elektrischen Wurzeln zu einer geschmackvollen Mischung. Leichtfüßig überschreitet er die Grenzen der Genres Liedermacher, Blues, Rock, Latin und Soul. Die Reise durch Norman Youngs musikalischen Kosmos ist voller Entdeckungen. Schon sein erstes Album „Im Blauen bleiben" wurde vom Rolling Stone mit drei Sternen ausgezeichnet. Beim zweiten Album „Die Verschmelzung der Welt" blickte Norman Young über den Horizont und beschrieb Momente zwischen Aufbrechen und Ankommen. Mit den Songs des dritten Albums „Ein Tag im All ist kein Alltag" kreiert er Sternbilder aus Melodien und Worten mit Anziehungskraft und Tiefe. „Ein außerordentlicher deutscher Songschreiber, … sein meditativ versponnener Ton ist einzigartig, sein Songwriting so offen, fein ziseliert und innig." (Rolling Stone)