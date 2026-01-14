Northern Lights - mit dem Duo DUVA

Northern Lights – nordische Klanglandschaften zwischen Tradition und Gegenwart: Mal ruhig und klar und von der Magie des Lichts inspiriert, mal heiter und wirbelig wie tanzende Schneeflocken.

DUVA – das sind Elena Schmidt-Arras (vocals / loop station / electronics) und Klaus Frech (guitar / bass / piano / frame drum / electronics).

Elena studierte skandinavische Volksmusik in Malung/Dalarna Schweden. Nach ersten Aufnahmen als Solistin war sie als Sängerin im Bandprojekt "Nypon Syskon" ihres Bruders Andres Böhmer aktiv. Seit 2016 ist sie als DUVA kreativ und lotet das Potential von natürlicher Stimme und Elektronik stetig aus.

Klaus studierte Cembalo bei Ludger Rémy und lernte im Laufe der Jahre verschiedene andere Instrumente kennen und lieben. Ein weiterer Schwerpunkt seiner Arbeit sind die vielen Arrangements, die er in den letzten Jahren für ganz unterschiedliche Gruppen schrieb: Chöre, Orchester, gemischte Ensembles, Bands. Seit Ende 2018 mischt er bei DUVA mit – und er genießt es sehr, gemeinsam mit Elena eine weitere Nuance zum Sound des Nordens beizutragen.

Gemeinsam haben sie alte nordische Lieder behutsam neu arrangiert und lassen diese bewegenden Melodien fremdartig, entrückt und spinnwebenhaft erklingen. Dazwischen streut Elena ihre solistischen Eigensinnigkeiten, den Looper treu zu ihren Füßen. Es entstehen immer wieder zutiefst sinnliche Spannungsbögen, denen eine beunruhigende und berührende Magie innewohnt. Während Manches dabei ganz in seiner traditionellen Gestalt verbleibt, bearbeiten sie Anderes zu komplex verschachtelten Strukturen mit ungewöhnlichen Harmonisierungen und Rhythmisierungen. Bei all dem bleibt die hohe gegenseitige Aufmerksamkeit, das „ganz Ohr“-Sein das Markenzeichen des duo DUVA. Und die Konzerte sind mehr als eine Aneinanderreihung von Liedern: Jedes Konzerterlebnis ist durchwoben von einer feinsinnigen Moderation, die die sprachliche Hürde für das Publikum nimmt und sensibel auf den direkten, spontanen Kontakt mit den Zuhörenden setzt. Mit Humor werden die Geschichten hinter den Liedern erzählt und in den Liedern selbst schlüpft Elena in die Rollen der Protagonisten.