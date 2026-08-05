Calling Mr. Vain.

Nosie Katzmann (Komponist, Produzent und Musiker) war in den 1990er Jahren mit mehreren Eurodance-Projekten wie Culture Beat oder Captain Hollywood Project erfolgreich. Für sie schrieb er Hits wie "Mr. Vain", "More and More", „Der Erdbeermund“ und viele andere. Seine Lieder wurden von DJ Bobo (Love is all around), Jam & Spoon (Right in the Night, Find Me), Rea Garvey (Be angeled) oder Scooter (Break It Up) gesungen.

In dieser Show „Calling Mr. Vain“ präsentiert er unplugged seine größten Hits und erzählt fesselnd aus seinem musikalischen Werdegang, den After-Show-Partys mit Guns´n´Roses, warum er beim Michael Jackson Konzert nicht Backstage mit dabei sein wollte, von seinen Misserfolgen und Erfolgen. Seine Devise war stets "niemals aufgeben" und "immer an sich, die eigenen Titel und an die Projekte glauben". Aus seiner Feder stammen über 40 Welthits. Er ist der Komponist hinter zahllosen weltweit bekannten Musikgruppen und Solisten. Er schrieb Musikgeschichte, hatte "Nummer 1 Titel" auf allen Kontinenten, Millionen verkaufte CDs weltweit, dutzende Gold- und Platinauszeichungen – die Karriere des Hitsongschreibers Nosie Katzmann ist ein einziger Superlativ! Er ist aber stets bescheiden geblieben.

Am Klavier wird er virtuos begleitet von Daniel Helfrich (Pianist, Sänger, Kabarettist, Komponist, Moderator), der seit über 35 Jahren als Musiker und Entertainer auf den Bühnen Deutschlands zuhause ist. Mit seiner immensen Musikalität und seinem Improvisationstalent am Klavier und Nosie an der Gitarre wird das ein unvergesslicher Abend, an dem das Publikum in Erinnerungen an die großen Hits ihrer Jugendzeit schwelgen wird.