Not - in my Name

In seinem* Puppenspiel untersucht Rafi Martin wie Institutionen die Art und Weise, wie wir in der Gesellschaft wahrgenommen werden, prägen. Familiennamen werden angegeben und empfangen. In diesem Experiment

versucht der Puppenspieler*, seine* persönlichen Daten mit der französischen Verwaltung zu konfrontieren und untersucht die französische Politik in Bezug auf Familiennamen.

Wo sind die Namen der Frauen? Was meint die französische Regierung, wenn sie von der Möglichkeit spricht, Familiennamen zu »französisieren«, Familiennamen mit »ausländischer Konnotation« einen französischeren Klang zu geben, und wie? Begleitet wird er* von einem Licht- und Schattenspiel durch ein schwebendes Aquarium und von einer lebendigen Klanglandschaft.

»Der französische Figurenspieler Rafi Martin befasst sich in seiner 15-minütigen Performance mit dem Thema Nachnamen und bezieht sich dabei auf die Vorgaben des französischen Staats. Mit dem minimalistischen Bühnenbild eines aufgehängten Aquariums erzählt er autobiografisch die Geschichte seines Namens. Die Performance: eine wunderschöne, surreale, packende Kombination aus experimenteller Musik, Schauspiel, Tanz, dem Spiel von Licht und Schatten und einer Maske.« (Sofie Anton)

Ideen, Spiel, Entwicklung: Rafi Martin / Live-Musik: Camille Martin / Komposition: Nina Kazourian

Künstlerische Betreuung und Mitentwicklung: Julika Mayer / Bau Fisch: Stefanie Oberhof

Der Eintritt zu allen Veranstaltungendes Festivalprogramms beträgt pro Person 10 €.

Made in Stuttgart – Das interkulturelle Festival

Alle zwei Jahre gestalten Stuttgarter Künstler*innen und Kultureinrichtungen sowie eine aus Stuttgarter Bürger*innen bestehende Jury gemeinsam mit dem Forum der Kulturen Stuttgart e. V. das interkulturelle Festival Made in Stuttgart, das vom 11. bis zum 15. November 2020 zum fünften Mal stattfinden wird.

Made in Stuttgart will migrantischen Kulturschaffenden und Kulturinteressiertenintensive Partizipation am Kulturleben und stärkere Vernetzung untereinander ermöglichen. Die Bedeutung und der Wirkungsgrad migrantischer Künstler*innen soll sichtbar gemacht und innerhalb der Stuttgarter Kulturlandschaft als fester

Bestandteil etabliert werden.

Auf dem Programm stehen Theateraufführungen, Lesungen, Filme, Tanz und Konzerte, sowohl für Erwachsene, als auch für Kinder und Jugendliche.

Das Forum der Kulturen Stuttgart e.V. betreut die Koordination und Organisation des Festivals. Es ist eine Gemeinschaftsveranstaltung mit dem Initiativkreis Interkulturelle Stadt IKIS, sowie folgenden Stuttgarter Kultureinrichtungen:

Junges EnsembleStuttgart – JES, Schauspiel Stuttgart, Studio Theater Stuttgart, Theater Atelier, Theater am Faden, Theater La Lune, Theater Rampe, Theater tri-bühne, Schauspielbühnen in Stuttgart, Theaterhaus Stuttgart, Literaturhaus Stuttgart, Wilhelma Theater, Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst, Naturkundemuseum Stuttgart, Volkshochschule Stuttgart, Deutsch-Türkisches Forum Stuttgart, Haus der

Geschichte Baden-Württemberg, Kulturwerk, Laboratorium Stuttgart, Lindenmuseum Stuttgart, Rosenau, Tanz- und Theaterwerkstatt Ludwigsburg.