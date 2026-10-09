NOT SCIENTISTS sind aus der Band Uncommonmenfrommars hervorgegangen. Angetrieben von dem brennenden Wunsch, ihre Gitarrenklänge aufzuhellen, ohne die rohe Kraft ihres Sounds zu opfern, schrieben die vier Musiker schnell genug Songs, um die Bühne zu erobern und ihren Platz als Könige der Straße (wieder) einzunehmen. Von Bars bis hin zu Clubs, von gefliesten Kneipenböden bis hin zu erhöhten Festivalbühnen in ganz Europa (und sogar in den USA) – NOT SCIENTISTS haben ihren Weg gebahnt, Tausende von Kilometern in ihrem Van zurückgelegt und mit ihren Indie-orientierten Harmonien, angetrieben von kristallklaren Gitarren, melodischem Gesang und einer überwältigenden Rhythmusgruppe, ein zunächst neugieriges, dann treues Publikum für sich gewonnen.